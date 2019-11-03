الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

سياسي

خطة البرلمان تنتقد تجاهل الحكومة بشأن توصياتها لدعم"الصحة والتعليم"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:33 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
هاجمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة لعدم تنفيذ توصيات البرلمان على الموازنة العامة للدولة والتقاعس في تقديم الدعم لوزارتي الصحة والتعليم.

وانتقدت اللجنة وزارتي المالية والتخطيط لعدم تنفيذ توصيات المجلس على الموازنة العامة ودعم وزارتي التعليم والصحة بالزيادات التي أوصت بها لجنة الخطة والموازنة ومنها 8 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم والأبنية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمتابعة توصيات اللجنة على موازنة 2019 2020 وتنفيذها خلال الربع الأول بوزارتي التعليم والصحة برئاسة ياسر عمر وكيل اللجنة.

ووعدت وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المقررة لوزارة التعليم والأبنية التعليمية خلال أسبوعين.

كما طالب أعضاء اللجنة بتطبيق الحد الأدنى بالأجور في بعض المناطق التابعة لوزارة ومنها محافظة الاسكندرية حيث، أكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة أرسلت منشور بالتنفيذ لكل الوزارات وأن الأمر يخص وزارة التعليم.

ورد ممثل وزارة التعليم بالاجتماع بأن الوزارة نفذت القرار ولكن هناك تأخير بسبب الإجراءات الفنية في بعض المناطق.

والغت اللجنة اجتماع مناقشة موازنة وزارة الصحة بعد أن أعلن ممثل الصحة الذي حضر الاجتماع أنه ليس لديه علم بالتوصيات.

وقال ياسر عمر رئيس الاجتماع ووكيل اللجنة إن وزيرة الصحة في وادي والحكومة والبرلمان في وادي ولابد أن يكون التمثيل للوزارة على مستوى جيد احتراما لمجلس النواب وأنه سيتم إرسال خطاب لرئيس البرلمان باستدعاء وزيرة الصحة.

وأضاف ياسر عمر ان التوصيات مهمة ويجب تنفيذها منها دعم بقيمة مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم 825 مليون جنيه لمشروع تجميع البلازما و100 مليون جنيه للمجالس الطبية لإنشاء مستشفى بالقليوبية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

منذ حوالي 3 ساعات

قطاع الأعمال يعلن دمج شركات الغزل والنسيج قريبا

منذ حوالي 5 ساعات

أردوغان يهدد أوروبا بالإرهابيين.. واستراتيجية لمواجهته

منذ حوالي 19 ساعة

داعش يعلن مسئوليته عن أول عمل إرهابي بقيادة القرشي

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لطاقم اللنش المحترق بمرسى علم

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

أيام زمان

زينة تقلد أصالة وسميرة سعيد (فيديو نادر)

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الرئيس نيوز

الرئيس يوجه بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بجنوب سيناء

انفراد| تضمن 15 مادة.. ننشر التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة

النواب يقر ضوابط تعيين مسئول حماية البيانات الشخصية والتزاماته

خطة النواب تهاجم الحكومة بسبب اعتمادات الصحة والتعليم

منوعات

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

كشكول

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

غدًا.. توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التعليم والإدارة العامة للمرور

تعليم الإسماعيلية يطمئن على إجراءات سلامة الوجبة المدرسية

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

القبض على مسؤول معسكرات تنظيم ''داعش''

الإفتاء يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية "داعش" الإرهابى

"ماعت" تكشف تفاصيل عن الرجل الذي أوقع بالبغدادي..وأسرار صادمة عن حياته

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل "البغدادي"


زيت وسكر

الصحة: فحص 11 ألف و 171 إمرأة بمحافظات المرحلة الثانية

جهاز القاهرة الجديدة يشُن حملات لإزالة الإشغالات بالمدينة

تعرف على التخصصات الطبية ببرنامج “الزمالة المصرية” للأطباء

“الغزل والنسيج”: نبحث عن آليات توافقية لحل أزمة عمال “العامرية”

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

ابتداء من الغد.. "أسبوع القراءة الحرة" بمكتبة الإسكندرية

21 نوفمبر.. "ملك التنشين" على مائدة مكتبة مصر الجديدة

ورشة مشغولات جلدية بثقافة الإسكندرية

إبداعات الطفل والنشء في معرض "الورشة" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك