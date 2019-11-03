خطة البرلمان تنتقد تجاهل الحكومة بشأن توصياتها لدعم"الصحة والتعليم"

هاجمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة لعدم تنفيذ توصيات البرلمان على الموازنة العامة للدولة والتقاعس في تقديم الدعم لوزارتي الصحة والتعليم.



وانتقدت اللجنة وزارتي المالية والتخطيط لعدم تنفيذ توصيات المجلس على الموازنة العامة ودعم وزارتي التعليم والصحة بالزيادات التي أوصت بها لجنة الخطة والموازنة ومنها 8 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم والأبنية التعليمية.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمتابعة توصيات اللجنة على موازنة 2019 2020 وتنفيذها خلال الربع الأول بوزارتي التعليم والصحة برئاسة ياسر عمر وكيل اللجنة.



ووعدت وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المقررة لوزارة التعليم والأبنية التعليمية خلال أسبوعين.



كما طالب أعضاء اللجنة بتطبيق الحد الأدنى بالأجور في بعض المناطق التابعة لوزارة ومنها محافظة الاسكندرية حيث، أكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة أرسلت منشور بالتنفيذ لكل الوزارات وأن الأمر يخص وزارة التعليم.



ورد ممثل وزارة التعليم بالاجتماع بأن الوزارة نفذت القرار ولكن هناك تأخير بسبب الإجراءات الفنية في بعض المناطق.



والغت اللجنة اجتماع مناقشة موازنة وزارة الصحة بعد أن أعلن ممثل الصحة الذي حضر الاجتماع أنه ليس لديه علم بالتوصيات.



وقال ياسر عمر رئيس الاجتماع ووكيل اللجنة إن وزيرة الصحة في وادي والحكومة والبرلمان في وادي ولابد أن يكون التمثيل للوزارة على مستوى جيد احتراما لمجلس النواب وأنه سيتم إرسال خطاب لرئيس البرلمان باستدعاء وزيرة الصحة.



وأضاف ياسر عمر ان التوصيات مهمة ويجب تنفيذها منها دعم بقيمة مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم 825 مليون جنيه لمشروع تجميع البلازما و100 مليون جنيه للمجالس الطبية لإنشاء مستشفى بالقليوبية.