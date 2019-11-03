21 نوفمبر.. "ملك التنشين" على مائدة مكتبة مصر الجديدة

تشهد مكتبة مصر الجديدة، ندوة لمناقشة رواية "ملك التنشين" للدكتور أحمد جمال الدين موسى، بمقر المكتبة، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري.



يذكر أن رواية "ملك التنشين"، صدرت عن الهيئة العامة للكتاب، وتقع في 234 صفحة من القطع المتوسط، وترصد مسيرة حياة شاب ريفي متفوق أضاعه طموحه الوحشي.



وتشكل رواية "ملك التنشين" علامة جديدة في المسيرة الأدبية للدكتور أحمد جمال الدين موسى كروائي مصري مبدع أصدر من قبل روايتين هما: "فتاة هايدلبرج الأمريكية" في عام 2013 و"لقاء في واحة الحنين" عام 2014، فقدم المؤلف في السنوات الأخيرة أدبًا له مذاق مختلف بأسلوب عصري رشيق، يخلط بين السرد الواقعي والعمق النفسي والتحليل السياسي.