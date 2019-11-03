أردوغان يزور قوات العدوان التركي على الحدود مع سوريا

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ قليل، إلى منطقة الحدود مع سوريا، والتي يشن منها عملية عسكرية ضد المدن الحدودية السورية، حسبما نشرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



وزار أردوغان قيادة القوات البرية التركية على الحدود مع سوريا، كما تلقى منهم معلومات حول العدوان الذي يشنوه ضد سوريا، والتي تم إطلاقها في 9 أكتوبر الماضي، بزعم محاربة الجماعات الإرهابية، بينما يهدف إلى تطهير عرقي ضد الأكراد، وإعادة توطين نحو 3.6 مليون لاجئ سوري داخل تلك المناطق.



وتعد زيارة أردوغان خطوة استفزازية في ظل عدم إلتزام تركيا باتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلنت عنه روسيا، في 17 أكتوبر الماضي.



وأسفر العدوان التركي عن مقتل أكثر من 80 يمنيا، وإصابة الآلاف، ونزوح نحو 200 ألف آخرين، فيما لم تلتزم تركيا بوقف إطلاق النار.