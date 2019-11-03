الوفد: قطاع السياحة شهد انفراجة كبيرة

قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن ملف السياحة شهد خلال السنوات الماضية انفراجة كبيرة، وذلك من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة، ونتج عن هذه الجهود نشاط ملحوظ، مشيدًا بالتقرير الذى أصدره صندوق النقد الدولى والذى أشار إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة القادمة بعد التحسن الكبير في معدلات الحركة الوافدة والإيرادات المحققة منه، وأن التقرير وسام للعاملين فى القطاع وحافزا لهم على بذل كل الجهود لمواصلة النمو والازدهار الذي حققه القطاع فى الفترة الأخيرة.



وأوضح قورة، أن قرار استئناف الطيران البريطاني لشرم الشيخ بعد توقفها ما يقرب من 4 سنوات، وعلى الرغم من القيود التي كانت مفروضة على المدينة إلا أن هناك ما يزيد عن نصف مليون إنجليزي زاروا مصر عام 2018، وتمثل السياحة البريطانية 13% من الحركة الوافدة من أوروبا إلى مصر.



ولفت قورة، إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السياح الإنجليز لمصر عام 2020 إلى أكثر من مليون سائح، ونصيب شرم الشيخ 600 ألف سائح، متوقعا عودة السياحة الروسية قريبا، مطالبا، بحملة دعاية للسائح الروسي على وجه التحديد كما يحدث بالبلدان الأخرى لتعريف السائح الروسي بالأماكن السياحية المصرية، والتأكيد على عودة الأمان.



وأكد قورة، أن القطاع السياحى استفاد من النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى الحركة السياحية الوافدة للبلاد وأن الأرقام فى تزايد وتصاعد مستمر نظرا لحالة الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر والمقومات السياحية التي تنفرد بها عن باقى المقاصد السياحية العالمية.