"Maleficent" تستعيد صدارتها بشباك التذاكر من الـ"joker"

استعاد الفيلم العالمي "Maleficent: Mistress of Evil" صدارته بشباك التذاكر العالمي محققًا إيرادات قاربت على 350 مليون دولار أمريكي، وذلك بعدما ازاحه فيلم "joker" خلال الأيام الماضية من المركز الأول بإرادات قياسية.



وتدور أحداث فيلم Maleficent حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.



وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.