النواب يناقش عدم تفعيل العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب حاتم عبد الحميد، بشأن فشل نظام الشبكة الإلكترونية بالمجالس الطبية، وعدم تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية، مما يؤدى إلى زيادة قوائم الانتظار رغم توجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء منها، وكذلك بشأن تدني مستوى الخدمات العلاجية بالقليوبية.



وأشار النائب حاتم عبد الحميد، إلى عدم تشغيل مستشفى القناطر الخيرية العام رغم وعود المسئولين منذ 4 سنوات بتشغيلها فى ١١٢٠١٩، وشهد الاجتماع انفعال النائب وإعلانه أنه سيتقدم باستجواب بسبب عدم اقتناعه بردود ممثلى وزارة الصحة الذين أكدوا أن المتبقي في خطة إنشاء المستشفى 50 مليون جنيه فقط، رغم أن استكمالها يحتاج إلى 130 مليون جنيه، وأنهم سيحاولون تدبير المبلغ بالتنسيق مع مجلس الوزراء وافتتاح المستشفى فى أبريل 2020، وهو ما أغضب النائب حاتم عبد الحميد ودفعه لمغادرة قاعة اجتماع اللجنة، ولكن الأعضاء أقنعوه بالعودة للاجتماع.