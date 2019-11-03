براتب 900 جنيه.. فرص عمل للمدرسين بالمنوفية

أعلنت مديرير القوى العاملة بالمنوفية، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى المدارس الخاصة بشبين الكوم، وبراتب 900 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمدرسة، أخصائي صحافة، وذلك من الذكور والإناث، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل تربوي، وتبلغ ساعات العمل 7 ساعات.



كما تحتاج المدرسة، أخصائي فني، وذلك من الذكور والإناث، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل تربوي، وتبلغ ساعات العمل 7 ساعات.



كما تطلب المدرسة، مدرس حاسب آلي، وذلك من الذكور والإناث، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل تربوي، وتبلغ ساعات العمل 7 ساعات.



وعلى من يرغب في التقدم لإحدى هذه المهن أو معرفة المزيد عنها التوجه إلى مكتب التشغيل بشبين الكوم، أو وحدة التشغيل بالمديرية.