عبد العال: قانون البيانات الشخصية مهم للمنظومة المعلوماتية

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذى يناقشه البرلمان خلال جلسته العامة اليوم الأحد، لاسيما وأنه يمثل حماية للمواطنين وبياناتهم الخاصة باعتبارها جزء لا يتجزء من الكيان الإنسانى، وتقع هذه البيانات تحت حيازة الشركات تحصل عليها مباشرة مهامها، خاصة وأن حرمة الحياة الخاصة حق للمواطنين وتشكل التزام دستورى.



وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع القانون من المشروعات الهامة بعدما اقر المجلس سابقًا قانون مكافحة جرائم، وتأتى مناقشته وإقراره تمهيدا لاستكمال البنية التشريعية للمنظومة المعلوماتية.



وأضاف عبد العال، أنه تم أخذ رأى كلا من مجلس الدفاع الوطنى، البنك المركزى إعمالا للدستور، وتم إخطارى بموافقتهم على مشروع القانون.