السكة الحديد: تراجع تأخيرات الوجهي البحري والقبلي

أكدت هيئة السكة الحديد، إن معدل تأخيرات الوجهين البحري والقبلي شهدت تراجع كبير في معدل التأخيرات خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تعليمات مشددة من المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بشأن الالتزام بجداول التشغيل.



وأوضحت الهيئة، أن متوسط التأخيرات وصل إلي ما يقرب من 30 دقيقة فقط لا غير، وذلك بسبب الالتزام بمواعيد الرحلات وجداول التشغيل الأمر الذي أثر بصورة إيجابية على معدل التأخيرات.



وأشارت الهيئة، إلى أن خلال الفترة المقبلة ستتلاشي التأخيرات نهائيا وسوف تصل القطارات في مواعيدها المحددة بدون أي تأخيرات.

