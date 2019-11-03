النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لطاقم اللنش المحترق بمرسى علم

وجهت نيابة جنوب البحر الأحمر الجزئية، في تحقيقاتها للطاقم المركب المحترق بمرسي علم، تهمة القتل الخطأ، وهم 9 أشخاص من طاقم لنش السفارى ويدعي"سوزانة"، الذى تعرض لحريق يوم الجمعة الماضى، مما أسفر إلى مصرع سائحة أمريكية الجنسية وإنقاذ 18 سائحا آخرين من جنسيات أخرى.



وحققت النيابة العامة مع طاقم اللنش الـ 9، وكذلك 3 غواصين ضمن فريق العمل على اللنش والمدير المسئول لفترة تجاوزت الـ 12 ساعة، وفى نهاية التحقيق وجهت النيابة تهمة القتل الخطأ لأفراد الطاقم.



كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، إخطارًا يفيد باندلاع حريق ضخم بـ لنش سياحى سفارى بالقرب من شاطئ الكيلو 45 شمال مرسى علم، مما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية الجنسية، وإنقاذ 18 آخرين بجانب 12 من طاقم المركب بينهم 3 غواصين.



وتبين بعد ذلك أن السائحة الأمريكية التى لقيت مصرعها كانت عائدة للنش مرة أخرى بعد نقلها للنش آخر لإحضار جهاز لاب توب خاص بها، إلا أنها لقيت مصرعها وسط النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات لتلك القضية مع طاقم اللنش.