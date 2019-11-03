الباز يكشف ما يحدث بلبنان والعراق وسوريا في "90 دقيقة"

يكشف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية في حلقة خاصة عدد من القضايا المحلية والدولية وعلى رأسهم تحقيقات جامعة طنطا مع طالب وطالبة وعميد كلية الحقوق فى واقعة التدخين وتفاصيل جديدة عن استغلال الإخوان وقنواتهم من بعض القضايا الجنائية فى مصر لإثارة الفوضى والعنف وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.



كما يكشف الإعلامي محمد الباز بالوثائق والفيديوهات مؤامرة وجرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى حق الشعب السورى ولماذا يعتبر قطرات البترول أغلى من دماء الشعب السورى.



كما يكشف الإعلامي محمد الباز بالوثائق والفيديوهات مؤامرة وجرائم المليشيات المسلحة وإيران ضد الشعب العراقي واللبناني وماذا يحدث على أرض الواقع وماذا تقدم الحكومات للقضاء على هذه المظاهرات.



ويستضيف "الباز" فادي عاكوم، الكاتب والمحلل اللبناني والدكتور وسام صباح المحلل السياسي والاقتصادي العراقى لكشف تفاصيل ما يحدث فى لبنان والعراق.