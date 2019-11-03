تحرك سريتين جديدتين لدعم القوات المسلحة في طرابلس

أعلن اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، عن تحرك سريتين من الكتيبة 409 مشاة إلى العاصمة طرابلس لدعم صفوف اللواء واستمرار التقدم لمواقع جديدة.



وبحسب منشور اللواء الذي تداولته الصحف المحلية، فقد جاء ذلك بأوامر من الآمر اللواء علي القطعاني وحسب الخطة التي وضعت من آمر وضابط عمليات اللواء 73 مشاة.



وشهدت المستجدات في العاصمة طرابلس، سماع أصوات انفجارات قوية في محيط مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس قبل لحظات.



ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، عن مصادر عسكرية، في السياق، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني نفذ غارات جوية بمحيط المطار.



والساعات الماضية، واصلت طائرات سلاح الجو الوطني، شن ضرباتها الجوية ضد مواقع مسلحي حكومة الوفاق بمنطقة عين زارة ومشروع الموز وكوبري الفروسية ومحاور المطار والخلاطات والخلة جنوب العاصمة، وسط استمرار المواجهات العسكرية على الأرض بين الجانبين، وتقدم قوات الجيش فيها.