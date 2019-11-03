"مشروعات البرلمان" تنتقد غياب رئيس هيئة التنمية الصناعية

انتقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، الغياب المتكرر للمهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن حضور اجتماعات اللجنة.



وأكد النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن اللجنة تناقش اليوم أمر بالغ الأهمية وهو مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وأن رئيس الهيئة لم يحضر رغم إبلاغه.



وهدد رئيس اللجنة: "هذا التصرف غير مسؤول وسنبلغ رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، لتدبر الأمر"، مؤكدًا فى الوقت نفسه على أن اللجنة ستنظم اجتماعات أخرى هذا الأسبوع سيحضرها ممثلون عن اتحاد المشروعات الصغيرة نيابة عن المستثمرين فى هذا القطاع، لفتح نقاش موسع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.