عبد العال: حرمة الحياة الخاصة حق للمواطنين

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا شك أن حرمة الحياة الخاصة حق للمواطنين، وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا الموضوعات حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.



وأكد عبد العال، أن مشروع القانون يحمي البيانات الخاصة بالمواطنين، مشيرًا إلى أنه من التشريعات الهامة، لاسيما عقب إقرار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.



ولفت رئيس البرلمان إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية، يأتي استكمالا للبنية التشريعية المعلوماتية لمصر في المرحلة الراهنة.