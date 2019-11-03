تجديد حبس المتهم بانفجار معهد الأورام 15 يومًا

جددت النيابة العامة حبس حسام عادل، المتهم بالتورط في حادث انفجار معهد الأورام، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في تورطهم بالحادث الذي وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.



وكان النائب العام، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الحادث، وانتقلت النيابة إلى المكان وعاين فريق من المحققين موقع الانفجار، وكشفت وزارة الداخلية، فى بيانها، أن انفجار معهد الأورام، جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات بمنطقة القصر العينى بمجموعة من السيارات أمام معهد الأورام والذي تبين من الفحص المبدئى، وجود كمية من المتفجرات بالسيارة المتسببة فى الحادث وأنها كانت تسير عكس الاتجاه.



وداهمت وزارة الداخلية بمداهمة وكرين، بمحافظة الفيوم وآخر بمدينة الشروق، ضمت عدد من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة فى الحادث، اتخذوا من تلك الأوكار مكانا للانطلاق لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.



وأسفرت عملية المداهمة عن مصرع 17 عنصر بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.