السيسي يتابع تنفيذ "المالية" لقرار "الحد الأدنى للأجور"

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.



واطلع السيسي على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، فيما أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها ٣٢٨٦ قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى، مؤكدا أنه سوف تنتهي جميع الجهات المتبقية من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري".