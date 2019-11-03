ماجد الكدواني ينتهي من"البعض لا يذهب للمأذون" الأسبوع المقبل

أوشك الفنان ماجد الكدواني على الانتهاء من تصوير كافة مشاهده ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه خلال موسم رأس السنة الجديدة.



ولم يتبقى لـ"الكدواني" سوى 6 أيام للانتهاء من تصوير كافة مشاهده في الديكورات المخصصة للعمل بين فيلا شبرا منت وحي جاردن سيتي في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويجسد دور "محامى" وشقيق دينا الشربيني ضمن الأحداث ويساعدها على رفع قضية طلاق من زوجها كريم عبد العزيز في إطار كوميدي.



وتدور أحداث "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني؛ بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة بزوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.