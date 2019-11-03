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محافظات

الكتابات المسيئة والقمامة يطيحان بمدير مدرسة في زفتى

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:07 م
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قطع محافظ الغربية جولته خلال زيارته لمدينة زفتي بمحافظة الغربية، وخلال مروره بشارع الجيش القبلي بالمدرسة متجهًا إلي قرية سندبسط، وترجل من سيارته واستدعي مدير الفترة النسائية بمدرسة زفتي الصناعية للبنات، وسأله عن الكتابات المسيئة الموجودة بسور المدرسة والقمامة المحيطة به.

وأكد مدير الفترة المسائية بالمدرسة أنه لا علاقة له بالأمر وأن الأمر موكل لمدير المدرسة ككل صباحًا ومساءً، وهو أشرف صالح، وعلي الفور أمر محافظ الغربية بإزالة كافة الكتابات من السور المحيط بالمدرسة، ووجه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بإقالة مدير المدرسة فورًا وتعيين بديل.

وعلي الفور أخبر حسن، شفويًا يسر عبد الغني مدير ادارة زفتى بالقرار ونبه عليه انه سيُعرض نفسه للجزاء حال عودة المحافظ والكتابة كما هي.
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