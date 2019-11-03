الجيزة أولى محطات مبادرة "الوفد مع الوفديين"

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن اختيار محافظة الجيزة لتكون أولى محافظات الجمهورية لتدشين مبادرة الوفد مع الوفديين، وذلك يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري.



وقال "أبو شقة" إنه سوف يتم دعوة جميع الوفديين بكافة درجاتهم التنظيمية وغير التنظيمية، لعقد لقاء مباشر؛ لمناقشة جميع المقترحات المتعلقة باللجان والوقوف على طبيعة المشاكل وطرح الحلول والبدء في إجراءات تنفيذها.



وأشار رئيس الوفد، إلى أنه تفعيلًا لتلك المبادرة وتوثيقًا وتأكيدًا للشفافية فقد تقرر تخصيص صندوق خاص للمقترحات والشكاوى يكون تحت إشرافه المباشر؛ لاستقبال أية شكاوى أو مقترحات من الوفديين للإطلاع عليها وبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يخدم الوفد والوفديين.