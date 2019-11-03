بروتوكول تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي وجامعة القاهرة

وقع المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتعميق الجوانب الثقافية والفنية كرافد أساسي لبناء شخصية الطلاب، خلال الدورة 41 التي تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الحالي، وذلك بحضور الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان.



البروتوكول يتضمن تخصيص تذاكر مخفضة لطلاب جامعة القاهرة بنسبة 50 %، كما سيتم توفير دعوات مجانية للطلاب لحضور فعاليات المهرجان والمؤتمرات الصحفية الفنية والمشاركة في النقد الفني.



وقال رئيس المهرجان محمد حفظي، إنه سعيد بالتعاون بين جامعة القاهرة العريقة ومهرجان القاهرة، مشيدًا بمشروع تطوير العقل المصري الذي تتبناه الجامعة، وإيمان الدكتور "الخشت" بأهمية تنمية الوجدان عن طريق تقديم الفنون الجادة ومحاربة التلوث السمعي والبصري والفكري، ولأهمية تشكيل وجدان الشعوب وتكوين رأي عام مستنير، إدراكًا منه لقيمة الفن كلغة إنسانية عالمية.



من جانبه قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة، تؤمن بأهمية الفنون في تطوير العقل وبناء الوجدان، بأهمية السينما كلغة إنسانية عالمية، مضيفًا أنه يجب علينا أن نفتح المسارات أمام الإبداع الفني الحقيقي في الوقت الذي تغلق فيه كل سبيل أمام الفن العشوائي الذي بات يضرب ملكة الوجدان.



ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي خلال الدورة 41 حوالي 150 فيلما، من بينها 35 في عروضها الأولى عالميا ودوليا، واختار للافتتاح فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.