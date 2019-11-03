إصابة عامل في منزل صادر له قرار هدم بقليوب

أصيب عامل بإصابات طفيفة أثناء عمله في منزل صادر له قرار هدم داخل الكتلة السكنية بقرية طنان مركز قليوب حيث انهارت عليه بعض كتل الطوب خلال العمل وجري نقل المصاب إلى مستشفي لاتخاذ اللازم.



وقال حامد طلبة رئيس مدينة قليوب، إنه فور إبلاغه بالواقعة انتقل لمكان الحادث حيث تبين أن المنزل مكون من طابق واحد وصادر له قرار هدم من الوحدة المحلية، مشيرًا إلى أنه كان هناك بعض العمال يقومون بأعمال الهدم فسقطت بعض الحجارة على أحدهم وأصيب بإصابات طفيفة وتم نقله للمستشفي وحالته مستقرة وجار معاينة المنازل المجاورة لبيان تأثيرها من عدمه بأعمال هدم المنزل.



وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية قد وجه رؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية بمتابعة موقف المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.



وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه أصدر تكليفات بسرعة إعداد بيان حالة فنية وإنشانية لكافة المباني التي تحتاج لهدم وإزالة أو ترميم، وكذلك حصر كيفية تنفيذ أعمال صيانة العقارات بالجهود الذاتية من خلال طرح وإسناد مناقصات صيانة سنوية أو دورية (عامة متخصصة) للشركات والمكاتب الفنية.



أشار إلى أنه جرى حصر قرارات الإزالة والهدم والترميم بنطاق كل وحدة محلية، وموقف العقارات القائمة والصادر لها ترخيص بنطاق الوحدة وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية حيال ما تبين من مخالفات.