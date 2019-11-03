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الثقافة

ورشة مشغولات جلدية بثقافة الإسكندرية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:59 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات ورشة تصنيع مشغولات يدوية من الجلد الطبيعى ببيت ثقافة رشدي بفرع الإسكندرية، تستمر الورشة لمدة ١٠ أيام مع المدربة منى التابعى والتى قامت خلال اللقاء الأول بتعريف الرواد على أنواع الجلود القابلة للتصنيع والأدوات المستخدمة مع عرض بعض نماذج للمصنوعات الجلدية وشرح كيفية تنفيذها، وذلك ضمن نشاط ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية، كما أقام البيت محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية" تحدث خلالها اللواء حاتم يوسف عن أنواع الهجرة، مدى المعاناة والقسوة التي يعانيها المهاجر الغير شرعي، دور حرس الحدود المصري في الحفاظ وتأمين الحدود ودور الدولة في القضاء على الهجرة الغير شرعية.

وأقام قصر ثقافة الأنفوشي مسابقة في المعلومات لطلاب مدرسة الشهيد الثانوية الصناعية بنين، كما أقيمت مسابقة مماثلة لطالبات مدرسة الأنفوشي الإعدادية بنات تحت إشراف أخصائي مكتبة الطفل، تلاها ورشة عمل مهرج بالورق الملون مع الطالبات بمرسم المواهب، بينما أقام مرسم الطفل ورشة عن مناهضة التطرف باستخدام خامات البيئة المختلفة.

وقدمت فرقة الحرية للموسيقى العربية عرضا فنيا بقصر ثقافة الشاطبي بقيادة المايسترو معتز عادل، تتضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية منها "يا مصر يحميكي لأهلك، طوبه فوق طوبه، مصر اليوم في عيد، يا حبيبتي يا مصر، اهو ده اللي صار، بسم الله، رايحين بأيدينا سلاح"، كما تجدد اللقاء لورشة تعليم العزف على آلة العود.

بينما عقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اجتماعه الأسبوعي لمناقشة أعمال الأعضاء في حضور عدد من الشعراء والأدباء.
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