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مصر

الطب الوقائي: حملات تفتيش على محطات مياه الشرب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:57 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلن الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، عن سحب 718 ألفًا و842 عينة مياه وإرسالها للإدارة المركزية للمعامل وفروعها بالمحافظات للفحص، بالإضافة إلى المرور على 400 محطة لمياه الشرب بمحافظات الجمهورية، كما تم مسح وسحب عينات من آبار المياه الجوفية بشركات المياه المعبأة لـ40 شركة مياه معبأة للتأكد من صلاحيتها وإعطائها التراخيص اللازمة، كما تم سحب 70 عينة من آبار شركات المياه المعبأة المرخص لها للتأكد من صلاحيتها في إطار المتابعة الدورية لسلامة المياه، وذلك في إطار المتابعة الدورية للتأكد من سلامة المياه.

وتابع "عيد" أنه تم منح تصاريح مزاولة أعمال غسيل وتطهير خزانات مياه الشرب لـ 44 شركة تطهير خزانات، كما تم المرور على 537 محطة معالجة مياه الصرف الصحي خلال المرور الدوري الميداني ومعاينة المواقع المقترحة لإقامة محطات للصرف الصحي وعرضها على اللجنة العليا للمياه.

وأضاف أنه تم أخذ 2538 عينة من محطات معالجة الصرف الصحي و5860 عينة من المنشآت الصناعية، كما تم أخذ 12 ألفًا و237 عينة من الترع ومحطات تنقية مياه الشرب، و2414 عينة من المصارف، وذلك لتحليلها للتأكد من سلامتها.
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