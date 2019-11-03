حبس عاطلين لحيازتهما كمية من مخدر الاستروكس ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر حبس عاطلين لحيازتهم كمية من مخدر الاستروكس بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين "حماده.ع "،"جميل. ك "عاطلين، عثر بحوزتهم على 160 كيس من مخدر الاستروكس، واعترف المتهمين بترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم بغرض التربح والكسب غير المشروع منها.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة بدر يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من ضبط المتهمين وبحوزتهم 160كيس استروكس قبل ترويجها وبسؤالهما أقروا بترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بقصد التربح والكسب غير المشروع وعثر بحوزتهم على مبلغ 2300 من متحصلات تجارتهم وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.