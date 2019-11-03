تطعيم 12.7 مليون تلميذ ضد الطفيليات المعوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تجريع 4 ملايين و241 ألفًا و920 مواطنًا بعقار "البرازيكوانتيل" للقضاء على البلهارسيا خلال الفترة من شهر يوليو 2019 حتى أكتوبر الماضى، بمحافظات "كفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، والبحيرة" ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022، كما تم تجريع 12.7 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية بعقار "الميندازول".



وأشارت إلى أن تلك الحملات تسهم في تقليل وخفض نسب إصابة الأطفال بالديدان المعوية، للوصول إلى اختفاء الأنيميا بين الأطفال المصريين، وتعزيز الصحة العامة لهم.



وتأتي هذه الحملات الصحية في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.



ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه نظرًا لما حققته مصر من إنجاز في مجال القضاء على البلهارسيا فقد تم فحص 3 ملايين و808 آلاف و569 مجرى مائيًا، حيث تم علاج وتطهير 146 ألفًا و392 منها من القواقع، لافتًا إلى تدريب 14 متدربًا من دولتي العراق واليمن في مجال مكافحة البلهارسيا بمركز تدريب الأمراض المتوطنة بمدينة فايد بالإسماعيلية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك لنقل الخبرات والتجربة المصرية الناجحة في هذا المجال للدول العربية الشقيقة.