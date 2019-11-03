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عالم

عون: لبنان يمر بأزمة حادة والفساد لن يزول بسهولة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:50 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن لبنان بمر بأزمة حادة ولكنها لن تضعفه، مشيرًا إلى أنه يرى شعب لبنان بأكمله من خلال مسيرات مؤيديه، كما شدد على أن الفساد لا يمكن أن يزول بسهولة نظرًا لتغلغله في الدولة اللبنانية.

وقال الرئيس اللبناني أمام الحشود على طريق القصر الجمهوري اليوم الأحد: "إن الساحات كثيرة ويجب أن لا يكون هناك ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد أخرى"، مضيفًا، أن الفساد لا يضمحل بسهولة لأنه متجذر بالأرض منذ عشرات السنين.

وتابع: "رسمنا خريطة طريق من 3 نقاط: الفساد، الاقتصاد والدولة المدنية، والثلاثة ليس من السهل تحقيقهم وإنما نريد ساحة تتألف من المتظاهرين كي يدافعوا عن حقوقهم"، لافتًا إلى أن هناك الكثير ممن يعرقلون تحقيق هذه الخارطة.
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