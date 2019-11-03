وزير قطاع الأعمال يعلن دمج شركات الغزل والنسيج قريبا

قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تخصيص 700 مليون جنيه، لمعهد التدريب الفني لعمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.



وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة أن هذا المعهد هو المعهد الام لتدريب الإدارة والعمالة في هذا المجال وتدريب من يقومون بالتدريب، كاشفا أن هناك قرض بمبلغ مليار ونصف مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي، وقرضا بمبلغ 540 مليون يورو سيكون بضمان وزارة المالية وهذه المبلغ بإجمالي 10.5 مليار جنيه، من أجل التطوير والتحديث وشراء الآلات والمعدات اللازمة لخطة التطوير بشركات قطاع الغزل والنسيج.



وأشار إلى أن داخل هذا القطاع 32 شركة واكتشفنا أن من يصلح لقيادة تلك الشركات قليل جدا لذلك سيتم دمج تلك الشركات حيث سيتم دمج 8 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة، وسيتم دمج 23 شركة للغزل والنسيج في 9 شركات، 3 منهم سيكون انتاجها للتصدير الخارجي وسيعملون بقطن طويل التيلة و6 للانتاج المحلي بقطن قصير التيلة.



وكشف أن نصف الآلات والمعدات بالشركات خارج الخدمة وجزء من باقي المعدات والآلات من الممكن العمل على تطويره.