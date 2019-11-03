غياب رئيس الوزراء يؤجل موافقة البرلمان على تمديد الطوارئ

أجل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن تمديد حالة الطوارئ لحين الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء وحضوره إلى جلسة المجلس اليوم.



وقال الدكتور علي عبدالعال خلال رئاسة للجلسة العامة أن رئيس مجلس الوزراء مرتبط الآن بموعد رئاسي وسيحضر لاحقا لقاء بيانه أمام المجلس بشأن تمديد حالة الطوارئ.



وكان مجلس النواب قد استمع إلى قرار رئيس الجمهورية بشأن تمديد حالة الطوارئ من قبل المذيع الداخلي للمجلس، وبعد أن وافق عبدالعال على عرض قرار الرئيس على الجلسة العامة، وجاء بالقرار:



المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.



ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.