الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

سياسي

البرلمان يقرر تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح التسويات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي بحضور جهاز التنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد، بعد أن أغلق نهائيًا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.

وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".

وقال المستشار محمد مصطفى المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.

وأضاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى في أثناء عملهم، أو ما يُعرف بـ"التسوية بالمؤهل الأعلى"، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل.

وقال جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن ملف التسويات الخاصة بقانون الخدمة المدنية تسبب في صداع لجميع أعضاء مجلس النواب بدوائرهم بسبب مطالبة المواطنين بحل المشاكل الموجودة بهذا الملف، متابعًا: "أنا بتلقى 150 اتصالا يوميا بسبب أزمة التسوية للموظفين".

ورد النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة، إن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعيًا لتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح بفتح باب التسوية للموظفين دون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارة نفسها.

فيما قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافق عليه النواب.

يذكر أن المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على: "يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:

- أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.

- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة الُمعاد التعيين عليها

- أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.

- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجمعة الوظائف الُمعاد التعيين عليها

- أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.

ويجرى تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من القانون.
ads

موضوعات متعلقة

منذ 40 دقيقة

البرلمان يقرر تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح التسويات

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. أول رد فعل لـ سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها 3 سنوات

منذ حوالي 22 ساعة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

منذ يوم

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

أردوغان يهدد أوروبا بالإرهابيين.. واستراتيجية لمواجهته

أيام زمان

زينة تقلد أصالة وسميرة سعيد (فيديو نادر)

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الرئيس نيوز

أحمد سعد عن حبس سمية الخشاب 3 سنوات

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لبحث مستجدات الأوضاع بشأن سد النهضة

سحر طلعت تدعو للاستفادة من التحولات في قطاع السياحة خلال مشاركة مصر بـ "بورصة لندن"

بسبب ارتباط مهم.. النواب يؤجل فرض حالة الطوارئ لحضور رئيس الوزراء

منوعات

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

كشكول

جامعة حلوان تنظم المهرجان العاشر لذوي الاحتياجات الخاصة

"الأوقاف" تعلن عن مسابقة للمُعلمين وطلاب الإعداي والثانوي

"هندسة العاشر" يحصد 500 ألف جنيه في نهائيات "رالي السيارات الكهربائية"

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والمهرجان السينمائى الدولي

إسلام سياسي

"ماعت" تكشف تفاصيل عن الرجل الذي أوقع بالبغدادي..وأسرار صادمة عن حياته

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل "البغدادي"

مطالبات باعدام سجناء داعش بالغازات السامة

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بالانضمام لداعش إلى 5 نوفمبر


زيت وسكر

جراحة دقيقة لإصلاح تشوه عظمى لطفل ضمن “التأمين الصحى”

السيسي: الدول العربية تحتاح 230 مليار دولار سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة

جهاز مدينة السادات يستجيب لرغبة السكان بعمل “مطبات”

البنك الدولي: مصر تحقق تقدمًا في الاستثمار بالبنية الأساسية والبشر

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

"قصور الثقافة" تواجه التطرف بفعاليات فنية بالمنيا

"الشعر الصوفي بين الإنفصال والتوحد" بثقافة الإسكندرية

سحر الشرق ممزوج بالموسيقي العالميه في مهرجان متحف المنيل

"مدن تأكل نفسها" بالقائمة القصيرة بجائزة ملتقى القصة العربية

صفحتنا ع الفيس بوك