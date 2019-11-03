شكري يتوجه لواشنطن لحضور اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا

توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبيةً لدعوة الإدارة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان واثيوبيا، بحضور البنك الدولي، لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، وهو الاجتماع المقرر عقده يوم 6 نوفمبر الجاري.



ومن المنتظر أن يقوم الوزير شكري أثناء الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وكان وزير الخارجية قد أكد أن الاجتماع سيعقد في وجود ممثلي الإدارة للتباحث حول كسر الجمود في المفاوضات، لافتًا إلى أنه بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، وجدت مصر من الأهمية الاستمرار للعمل للتوصل إلى اتفاق وفقا لاتفاق المبادئ والحاجة إلى وسويط يقرب من وجهات النظر ويطرح ما يمكن أن يكون اتفاق منصف وعادل ويحيد بعيدا عن أي محاولات لفرض الأمر الواقع اتصالا بموضوع له تأثير بالغ على الدول الثلاث.