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سياسي

عبد العال يفتتح الجلسة العامة للنواب.. ويطالب بدخول الأعضاء

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:03 م
عبد العال
عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح الدكتور علي عبدالعال، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل.

ونبه رئيس المجلس على كافة الأعضاء بسرعة الدخول إلى قاعة المجلس، ونبه على كافة اللجان النوعية بسرعة انتهاء اعمالها وسرعة دخول الأعضاء ممن هم بالبهو الفرعوني.

وقال إن بعض النواب يوقعون ويمشون من القاعة، قائلا "هنعمل زي كل مجالس العالم النواب توقع في الدخول ثم في الخروج".

وداعب رئيس المجلس رئيس ائتلاف دعم مصر وقال له مارس مهام عملك.

وأضاف قائلا: "انت مش عندك لجنة قيم مارس مهام عملك"، وتابع: أن الجميع يعلم أن هذه الجلسة سيناقش فيها ملف تمديد حالة الطوارئ فكيف يكون العدد داخل القاعة قليل كما هو الآن".
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