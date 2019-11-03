بحوافز ضريبية.. ملامح مشروع قانون المشروعات الصغيرة

تستكمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



ويتضمن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.



كما يتضمن برامج نقدية بنسبة 3 من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويًا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.



كما يتضمن تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز.