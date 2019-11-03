"كوم أمبو" تسير على خطى "بنبان" في مشروعات الطاقة الشمسية

- مشروعان للخلايا الفوتوفولطية بقدرة 76 ميجاوفولت بتكلفة 117 مليون دولار

- الوكالة الفرنسية تمول مشروع بقدرة 26 ميجافولت بـ 20 مليون دولار

- افتتاح أول مشروع للخلايا الفوتوفولطية في كوم أمبو يناير 2020 بـ 20 مليون دولار



كشف المهندس أمجد الحويحي مدير عام مشروع الخلايا الفوتوفولطية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الشمسية في مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، التي يشرف على تنفيذها، موضحا اقتراب الانتهاء من دخول مشروع الخلايا الفوتوفولطية الأول بكوم أمبو مرحلة التشغيل التجاري بقدرة 26 ميجا فولت، فيما تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإعداد كراسة الشروط الخاصة لطرح المشروع الثاني والأكبر من نوعه في القطر المصري بقدرة 50 ميجافولت أحد المشروعات المملوكة للهيئة.



وأضاف "الحويحي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع الخلايا الفوتوفولطية الأول بقدرة 26 ميجا فولت هو تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار، مضيفًا أنه من المقرر أن تجري اختبارات القبول للمشروع في نهاية ديسمبر 2019، ليدخل المشروع مرحلة التشغيل التجاري في يناير 2020.



وأوضح مدير مشروعات الخلايا الفوتوفولطية، أن المشروع الثاني في كوم أمبو بقدرة 50 ميجا فولت سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة به في الفترة المقبلة عقب الانتهاء من إعدادها، والمشروع تنفذه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بتكلفة 26 مليون دينار كويتي، موضحًا أنه من المقرر أن تستغرق إجراءات طرح الكراسة وتوقيع الهيئة عقد تنفيذ المشروع مع المقاول التنفيذي ما يقرب من 12 شهرًا من تاريخ طرح الكراسة.