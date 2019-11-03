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حوادث

مد أجل الحكم على 43 متهمًا في "حادث الواحات" الإرهابي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
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قررت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري و42 آخرين في حادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم الليبى عبدالرحيم المسماري لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادى عبدالرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفي "عماد الدين أحمد"، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتبين من التحقيق أن "المسماري" تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي وجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.
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