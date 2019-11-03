مد ساعات الزيارة لمعرض "توت عنخ آمون" بلندن

أعلنت الشركة المنظمة لمعرض (توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي) في العاصمة البريطانية لندن، مد ساعات الزيارة اليومية للمعرض بسبب تزاحم الجمهور أمام المدخل الرئيسي لقاعة العرض.



وأشارت الشركة - في بيان اليوم الأحد - إلى أن مواعيد الزيارة ستبدأ يوميا من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي عند الخامسة والنصف مساء، بدلا من الرابعة والنصف ما عدا يومي الخميس والسبت ستنتهي مواعيد الزيارة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، أما يوم الأحد فتنتهي الزيارة في الساعة السابعة والنصف.



وأكدت الشركة أنه تم بيع حتى الآن 300 ألف تذكرة، حتى منتصف شهر فبراير 2020.



وكان وزير الآثار افتتح فعاليات المعرض مساء أول أمس الجمعة، في احتفالية ضخمة حضرها حوالي 1000 مدعو من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم المجتمع البريطاني، من بينهم السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والسيدة فيونا كارنرفون الحفيدة الثامنة للورد كارنرفون الذي كان يمول حفائر بعثة هيوارد كارتر التي اكتشفت مقبرة الملك توت عنخ آمون بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع البريطاني.