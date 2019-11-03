"تحسين الجودة": مصر تهتم بتدريب الأفارقة على زيادة الإنتاج (فيديو)

قال الدكتور أيمن الدغيدي، مدير مركز تحسين الجودة والإنتاجية التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إن المركز يتعاون مع هيئة التعاون اليابانية "الجاكيا"، وأيضًا الجهات التابعة لوزارة الصناعة، موضحًا أن الجايكا تسعى لمساعدة كافة الدول الأفريقية لذا أنشأت 10 مراكز للتحسين المستمر على مستوى أفريقيا.



وأضاف "الدغيدي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن الأفارقة يأتون لمصر للتدريب على تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، والتدريبات كلها لاقت نجاحا كبيرا، وخلال الفترات الماضية كان هناك اهتمام بالغ بالقطاع الخاص لما يواجه من منافسة شرسة على مستوى العالم.



وأكد "الدغيدي"، أن بعض الصناعات وصلت زيادة إنتاجيتها لـ70% بعد الحصول على التدريبات، متمنيًا تخصيص جائزة للإنتاجية، وحلقات ضبط الجودة للحفاظ على استمرارية الجودة والمركز.

