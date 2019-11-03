بدء تشغيل 167 بئر جوفي في الوادي الجديد

أعلن المهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الوادي الجديد، بدء تنفيذ خطة لتشغيل 167 بئر جوفي بالطاقة الشمسية على مدى 4 سنوات.



وأكد إبراهيم أن الوزارة نجحت في تشغيل 60 بئر جوفي بنظام الطاقة الشمسية خلال الفترة القليلة الماضية، وجار طرح عملية تشغيل 45 بئرا أخرى خلال الفترة الحالية، وأن هذه الآبار تعمل بنظام الديزل والسولار، من إجمالي 552 بئر جوفي تشكل مصدر الري للمحافظة.



أضاف وكيل وزارة الري، أن الوزارة حريصة على تحويل نظام تشغيل الآبار للطاقة الشمسية، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خاصة المواد البترولية، وتقليل والحد من مشكلة الأعطال المتكررة في الآبار التي تعمل بنظام الديزل والسولار.