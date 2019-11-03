معارض قطري: "الحمدين" يعتبر الجنسية حق للنظام

استنكر المعارض القطري وأحد أفراد الأسرة المالكة في قطر فهد بن عبدالله آل ثاني، استمرار النظام القطري في انتهاك حقوق قبيلة "الغفران" القطرية التي تعاني من سحب جنسية أبنائها بشكل تعسفي من قبل نظام الحمدين.



وقال بن عبدالله آل ثاني، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "مازال تنظيم الحمدين الإرهابي يعتبر أن الجنسية القطرية حق للنظام وليست حق للمواطن!".



وأضاف: "إمتدادًا لمعاناة إخواننا قبيلة الغفران، تم إسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين القطريين ومنهم أطفال ونساء ومن كبار السن!.. فقط إسالوا عصابة الدوحة..هل هؤلاء مجرمين؟!".



ويتهم أبناء القبيلة نظام الحمدين بـ"انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة".