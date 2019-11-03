خالد الهيل: حمد بن خليفة دمر تاريخ قطر

اتهم المعارض القطر البارز خالد الهيل، نظام "الحمدين" بتغيير تاريخ قطر والعبث فيه، مشيرًا إلى أن أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، هو من بدأ في تدمير البلاد.



وكتب "الهيل" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "كبيرهم الذي علمهم السحر العاق حمد بن خليفة آل ثاني، الذي بكل بساطة دمر كل ما هو قطري وكل ماهو جميل في قطر وعبث في تاريخ قطر وهناك من يشاركونه في جريمة تغيير تاريخ قطر الحديث والمعاصر".



وفي وقت سابق، قال المعارض القطري، إن وعود تنظيم الحمدين كلها كانت "ذرًا للرماد في العيون وتخديرًا لمشاعر شعب قطر"، مؤكدًا أنه "لا يوجد تصالح مجتمعي في ظل وجود دولة بوليسية قمعية جائرة تحكم بالقبضة الأمنية".