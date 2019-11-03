إحالة أوراق متهمين بقتل جارهما في الشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد وفيق، اليوم الأحد، إحالة أوراق مشرف نشاط بمدرسة إبتدائية وفلاح، إلى مفتي الجمهورية، لاتهامهما بقتل جارهما بسبب خلافات، وحددت المحكمة جلسة 2 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، كما قررت تأجيل محاكمة عامل في ذات القضية للحكم بذات الجلسة.



البداية في 2016، عندما تلقى مركز شرطة أولاد صقر، بلاغًا بالعثور على جثة "الإمام. ح. ال" عامل، وسط الزراعات بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، مصابًا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده.



تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عبد الخالق.م. س" 51 سنة مشرف نشاط بمدرسة إبتدائية، مقيم بقرية أبو راجح دائرة مركز أولاد صقر، و"ناصر. ع. س" 43 سنة، فلاح، و"محمد. أ.ع" 38 سنة عامل، مقيمان بقرية الشوافين بأولاد صقر، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه.



وتبين استدراج المتهمين للمجني عليه وسط الزراعات، ووثقوه وانهال عليه المتهم الأول بالضرب مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة ".



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمركز من ضبطهم وبحوزة الأول السلاح المستخدم، وبحوزة الثاني "سكين"، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أثدرت قرارها المتقدم.