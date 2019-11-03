رغم الحفاظ على شروط الهدنة: لماذا يسعى الجهاد الإسلامي للتصعيد مع إسرائيل ؟

جولة خاطفة من إطلاق الصواريخ نشبت قبل يومين بين إسرائيل وحماس، بدأت بإطلاق 7 صواريخ من القطاع نحو بلدة سديروت في غلاف غزة، وأصابت منزلاً سكنياُ، فيما رد الجيش الإسرائيلي بعد حوالي ساعتين وردت بشن غارات جوية على أهداف تابعة لحماس في غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وجرح اثنين آخرين، وقال الجيش الإسرائيلي إن ضرباته الانتقامية أصابت "مجموعة واسعة" من أهداف تابعة لحماس، بما في ذلك قاعدة بحرية ومجمع عسكري ومصنع لتصنيع الأسلحة.

ولكن على الرغم من التقييم السائد داخل الجيش الإسرائيلي بأن التصعيد الأخير قد انتهى، إلا إنه مازال يواصل استعدادته ويواصل نشر نظام القبة الحديدية تحسبأ لإطلاق المزيد من الصواريخ ذات المدى الأبعد، بحسب ما أفادت به المواقع العبرية مساء أمس.

وفي السياق، دعا رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي إلى "عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة بما في ذلك القضاء على قادة حماس"، وكالمعتاد، وجه خصوم نتنياهو انتقادات حادة بسبب سياسته تجاه القطاع.

فيما أكدت "حماس" أن "الجهاد الإسلامي" يطلق الصواريخ دون موافقتها في لافتة منها وكأنها تسعى للتهدئة، وفي الوقت نفسه وبحسب تصريحات صرح يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد تم إحراز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس من اجل إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

السؤال الآن: ما السبب الحقيقي وراء إطلاق الصواريخ، وما الذي تريد الفصائل تحقيقه خلف التصعيد؟

جولات العنف المتكررة بين حماس وإسرائيل على مدار العام الماضي، كانت أهدافها تحسين شروط الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة ومصر والتي تم التوصل إليها لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي.

ومقابل وقف حماس للصواريخ، وافقت إسرائيل على حزمة من التدابير لتخفيف الحصار الذي تفرضه على غزة منذ أكثر من عقد.

وتشمل الإجراءات السماح بدخول مساعدات قيمتها ملايين الدولارات من قطر لدفع تكاليف الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع والنقود للرواتب ومنح لعشرات الآلاف من الأسر المحتاجة.

وشهدت الهدنة أيضًا قيام إسرائيل بتوسيع المنطقة المتاحة للصيادين في غزة في البحر المتوسط.

وأي تغيير في الشروط السابقة، يدفع حماس أو الفصائل الأخرى للتصعيد مرة أخرى كنوع من الضغط للحصول على المزيد من الامتيازات، وهو ما أصاب تل أبيب بالاندهاش من إطلاق الصواريخ بيد أنه لم يحدث أي تغيير على الأرض بل على العكس وصلت الأموال القطرية قبل أيام من التصعيد وسمحت إسرائيل بدخولها.

من جهة أخرى تتعامل حماس وكأنها غير مسؤولة عن الصواريخ التي يطلقها الجهاد الإسلامي، بينما إسرائيل ترى أن حماس هي المسؤولة عن القطاع وأن أي إطلاق للصواريخ حماس تتحمل هي مسؤليته.

التبرير المنطقي الوحيد، هو وجود خلافات داخلية بين حماس والجهاد الإسلامي وهو ما يدفع الأخير إلى إحراج حماس بإطلاقه للصواريخ، وربما يتعلق الأمر بشروط التهدئة والتفاوض مع إسرائيل التي يرفضها الجهاد الإسلامي.





