الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

محطة تل أبيب

رغم الحفاظ على شروط الهدنة: لماذا يسعى الجهاد الإسلامي للتصعيد مع إسرائيل ؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:09 م
جريدة الدستور
سارة شريف
طباعة
جولة خاطفة من إطلاق الصواريخ نشبت قبل يومين بين إسرائيل وحماس، بدأت بإطلاق 7 صواريخ من القطاع نحو بلدة سديروت في غلاف غزة، وأصابت منزلاً سكنياُ، فيما رد الجيش الإسرائيلي بعد حوالي ساعتين وردت بشن غارات جوية على أهداف تابعة لحماس في غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وجرح اثنين آخرين، وقال الجيش الإسرائيلي إن ضرباته الانتقامية أصابت "مجموعة واسعة" من أهداف تابعة لحماس، بما في ذلك قاعدة بحرية ومجمع عسكري ومصنع لتصنيع الأسلحة.
ولكن على الرغم من التقييم السائد داخل الجيش الإسرائيلي بأن التصعيد الأخير قد انتهى، إلا إنه مازال يواصل استعدادته ويواصل نشر نظام القبة الحديدية تحسبأ لإطلاق المزيد من الصواريخ ذات المدى الأبعد، بحسب ما أفادت به المواقع العبرية مساء أمس.
وفي السياق، دعا رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي إلى "عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة بما في ذلك القضاء على قادة حماس"، وكالمعتاد، وجه خصوم نتنياهو انتقادات حادة بسبب سياسته تجاه القطاع.
فيما أكدت "حماس" أن "الجهاد الإسلامي" يطلق الصواريخ دون موافقتها في لافتة منها وكأنها تسعى للتهدئة، وفي الوقت نفسه وبحسب تصريحات صرح يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد تم إحراز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس من اجل إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
السؤال الآن: ما السبب الحقيقي وراء إطلاق الصواريخ، وما الذي تريد الفصائل تحقيقه خلف التصعيد؟
جولات العنف المتكررة بين حماس وإسرائيل على مدار العام الماضي، كانت أهدافها تحسين شروط الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة ومصر والتي تم التوصل إليها لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي.
ومقابل وقف حماس للصواريخ، وافقت إسرائيل على حزمة من التدابير لتخفيف الحصار الذي تفرضه على غزة منذ أكثر من عقد.
وتشمل الإجراءات السماح بدخول مساعدات قيمتها ملايين الدولارات من قطر لدفع تكاليف الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع والنقود للرواتب ومنح لعشرات الآلاف من الأسر المحتاجة.
وشهدت الهدنة أيضًا قيام إسرائيل بتوسيع المنطقة المتاحة للصيادين في غزة في البحر المتوسط.
وأي تغيير في الشروط السابقة، يدفع حماس أو الفصائل الأخرى للتصعيد مرة أخرى كنوع من الضغط للحصول على المزيد من الامتيازات، وهو ما أصاب تل أبيب بالاندهاش من إطلاق الصواريخ بيد أنه لم يحدث أي تغيير على الأرض بل على العكس وصلت الأموال القطرية قبل أيام من التصعيد وسمحت إسرائيل بدخولها.
من جهة أخرى تتعامل حماس وكأنها غير مسؤولة عن الصواريخ التي يطلقها الجهاد الإسلامي، بينما إسرائيل ترى أن حماس هي المسؤولة عن القطاع وأن أي إطلاق للصواريخ حماس تتحمل هي مسؤليته. 
التبرير المنطقي الوحيد، هو وجود خلافات داخلية بين حماس والجهاد الإسلامي وهو ما يدفع الأخير إلى إحراج حماس بإطلاقه للصواريخ، وربما يتعلق الأمر بشروط التهدئة والتفاوض مع إسرائيل التي يرفضها الجهاد الإسلامي.


ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

منذ يوم

بلاغ للنائب العام ضد خالد يوسف بتهمة النصب على رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور

منذ حوالي 20 ساعة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

منذ حوالي 15 ساعة

"90 دقيقة" يكشف تفاصيل سرقة الإخوان لرواية الحرافيش لنجيب محفوظ

ads

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

داعش يعلن مسئوليته عن أول عمل إرهابي بقيادة القرشي

احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

أيام زمان

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الرئيس نيوز

لجنة فرعية بالبرلمان لدراسة استثناءات الأراضي لبناء المشروعات القومية

"ارحل".. صيحات استهجان تستقبل ترامب في بطولة مصارعة

اقتصادية النواب تقر قرض بـ 14 مليون جنيه لتخزين الحبوب ببورسعيد

الدولار يستقر عند 16.09 جنيه.. والذهب يتراجع

منوعات

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

كشكول

عمرو سلامة: التعليم العالي يمثل أهم مرتكزات التنمية الشاملة

"عبدالغفار" يشارك بحفل تخرج طلاب "طب أسنان"عين شمس

الجامعة البريطانية: الخضوع للتجربة الطبية له أصول ومحدودية

رئيس البرلمان لـ"الأطباء": التزاموا بالمهنية.. ولا تعطوا أدوية تؤدي للإجهاض والموت

إسلام سياسي

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل "البغدادي"

مطالبات باعدام سجناء داعش بالغازات السامة

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بالانضمام لداعش إلى 5 نوفمبر

الخارجية الأمريكية ترصد: كيف تواجه القاهرة الإرهاب؟


زيت وسكر

أسعار الأسماك اليوم الأحد 3 – 11 – 2019

أسعار اللحوم اليوم الأحد 3 – 11 – 2019

أسعار الدواجن اليوم الأحد 3 – 11 – 2019

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3 – 11 – 2019

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

"قصور الثقافة" تواجه التطرف بفعاليات فنية بالمنيا

"الشعر الصوفي بين الإنفصال والتوحد" بثقافة الإسكندرية

سحر الشرق ممزوج بالموسيقي العالميه في مهرجان متحف المنيل

"مدن تأكل نفسها" بالقائمة القصيرة بجائزة ملتقى القصة العربية

صفحتنا ع الفيس بوك