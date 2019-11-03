النقل: تطوير السكة الحديد يشمل تدعيم المرفق وتأهيل العنصر البشري

أجرى وزير النقل، في تمام الساعة السادسة صباح اليوم جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس ومعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية.



وتفقد الساحة الخارجية لمحطة مصر والأرصفة وشبابيك وأكشاك التذاكر، ثم التقى بعدد من الركاب، حيث أكد لهم أنه جاري تطوير وتحديث السكة الحديد بكافة قطاعاتها وأنه في 3062020 سوف يشعر المواطن بتحسن في السكة الحديد مع استلام العربات والجرارات الجديدة.



كما وجه بزيادة عدد عربات قطار المناشي بناءً على طلب عدد من الركاب، وشدد على عمل كافة الكاميرات بالمحطة وكافة أجهزة الإطفاء وتقديم كافة التسهيلات للركاب، ثم تابع انتظام جداول التشغيل والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب واتخاذ هيئة السكك الحديدية كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سهولة سفر الركاب.



واستقل الوزير قطار الخدمة المتجه إلى وردان بخط المناشي، والمخصص للعاملين بهيئة السكك ومعهد وردان وطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد ومدرسة النقل الثانوية الصناعية.



وفي معهد وردان المخصص لتدريب العاملين بهيئة السكك الحديدية، شهد طابور الصباح لطلاب مدرسة النقل الثانوية الصناعية بوردان، كما التقى بطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، حيث ألقى كلمة أكد فيها على أهمية ما يتلقونه من علوم وتدريبات لخلق جيل من الفنيين يساهم في تحسين منظومة السكك الحديدية على مستوى كافة طوائف التشغيل، كما أكد ضرورة الحرص على انتظام الطلاب وانضباطهم في اليوم الدراسي لأن الانضباط سيساهم في انضباطه في عمله وفي تعامله الجيد مع الركاب حين يشغل أحد وظائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية.



وأكد أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير كافة قطاعات النقل ومنها السكة الحديد هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، لافتا إلى أن تطوير السكة الحديد لا يشمل فقط تدعيم المرفق بالجرارات والعربات الجديدة فقط بل يشمل أيضا تأهيل العنصر البشري الحالي وتخريج دفعات جديدة من المتخصصين في هذا المجال يمكنها من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العربات والجرارات الجديدة، والتعامل المنضبط مع الركاب في كافة المواقف وأن يتسابق الجميع لخدمة الراكب وتقديم التسهيلات له خلال سفره عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.



وأشار إلى أهمية العلوم السلوكية التي يتم تدريسها داخل المعهد لما لها من إيجاب جيد في اكتساب الطلبة بالمعهد فنون التعامل مع زملائهم في العمل ومستقبلا مع الركاب.



كما التقى خلال اجتماع موسع مع عدد كبير من طوائف التشغيل (قائدي القطارات -مشرفي وكمسارية القطارات- صرافي التذاكر - مضيفي القطارات - خدمة العملاء وغيرها من طوائف التشغيل ) حيث أكد أهمية الانضباط في العمل وأن يكون التعامل مع الركاب وفقا لهذا الانضباط وأن يتم الالتزام بالقانون في مختلف المواقف وأن يلتزم الجميع بتأدية كافة الواجبات الموكلة إليهم واحترام حقوق الراكب وأن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات، كما وجه بسرعة الانتهاء من الزي الموحد لكافة طوائف التشغيل، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة التي تكفل حصول الركاب على التذاكر، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستقوم بتركيب بوابات تذاكر خاصة بالدخول والخروج من المحطات.



وأشار إلى أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية تدرس عمل نظام حديث بمحطات السكك الحديدية عن طريق تركيب بوابات إلكترونية؛ لدخول وخروج الركاب بمحطات السكة الحديد على غرار نظام الدخول والخروج بمترو الأنفاق، بما يضمن حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة.



وأوضح أنه يجب اتباع كل إجراءات السلامة والأمان على مختلف الخطوط، مشيرا إلى أنه يتم العمل على مدار الساعة لتطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية، لافتا الى أن القيادة السياسية وافقت على تطوير قطار ابو قير وتحويله الى مترو ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية.