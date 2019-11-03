أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

علق الفنان أحمد سعد، على الأزمة الأخيرة مع زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب، بعد صدور حكم بحبسها ثلاث سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لتسوية الموقف المالي معه.



وقال سعد عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية".



وتابع سعد: "إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

