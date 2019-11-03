قبيل المولد النبوي.. أسعار الأسماك في الإسكندرية

هناك العديد من الأسواق لبيع الأسماك الطازجة، منها حلقة السمك بمنطقة بحري فى الإسكندرية، التي تعد السوق الأكبر والأقدم، ويبدأ العمل في الصباح الباكر لبيع الجملة للتجار من خلال مزادات للطاولات، ثم يتم بدأ البيع والعمل بالنسبة للمواطنين، وتنتعش الأسواق في ساعات الصباح الأولى بجميع أنواع أسماك البحر والجمبري والسبيط.



وقبيل المولد النبوي الشريف تستعرض "الدستور" أسعار الأسماك بأسواق الإسكندرية اليوم الأحد.



وبلغ سعر كيلو البلطي من 25 إلى 35 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو البوري من 35 إلى 55 جنيها، وسعر الكابوريا من 80 إلى 100 جنيه، أما سعر الجمبرى من 200 إلى 250 جنيها، وسعر الدنيس من 120 إلى 160 جنيها، سعر الشراغيش من 40 إلى 60 جنيها، سعر سمك المكرونة من 40 إلى 50 جنيها، سعر السبيط من 120 إلى 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو البربون من 40 إلى 60 جنيها.



ويقول محمد عبد العزيز، أحد أكبر تجار الأسماك في حلقة الأسماك، في الأنفوشي، لـ"الدستور"، إن أزمة ارتفاع أسعار الأسماك، تأتي من ثلاثة محاور رئيسية، هي الغاز والثلج وغزل الصيد، ومن الطبيعي عندما يرتفع سعر المحروقات، ترتفع باقي السلع، مضيفًا أن الحكومة عندما ترفع سعر الجاز جنيهًا واحدًا يرتفع أجر السيارة أمامه 100 جنيه، في النقلة الواحدة.



ويوضح "عبد العزيز" أن الجاز لا يقتصر فقط على نقل الأسماك، ولكن في مصانع الثلج لتشغيل ماكينات المصنع، وبالتالي تبدأ أسعار الثلج في الارتفاع بارتفاع سعر المحروقات، مضيفًا أن ارتفاع سعر غزل الصيد الذي يصنع منه الشباك، يتوقف على سعر الدولار، معللا ذلك باستيراد كل أنواع الغزل من الخارج.