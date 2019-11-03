الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

افتتاح 3 مدارس جديدة في ههيا بـ17 مليونا و564 ألف جنيه (صور)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
جريدة الدستور
سارة الوردانى
طباعة
افتتح محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، 3 مدارس جديدة للتعليم الأساسي والثانوي التجاري بمركز ومدينة ههيا بتكلفة إجمالية 17 مليونا و564 و657 جنيها.

وذلك بحضور رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

بدأت جولة المحافظ بزيارة لقرية صبيح التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا بافتتاح مدرسة الجلاء للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 4071 م2 توسع بعدد 5 طوابق، وتضم 23 فصلا بتكلفة 5 ملايين و805 آلاف و541 ألف جنيه.

تفقد المحافظ الفصول التعليمية وتحدث إلى الطلاب واطمأن على سير العملية التعليمية، مطالبا بالحفاظ على نظافة المدرسة والالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية أولًا بأول ومواصلة التفوق والنجاح.

انتقل المحافظ ومرافقوه لمدينة ههيا للمشاركة في افتتاح مدرسة ههيا الثانوية التجارية والمقامة على مساحة 4202 م2 بعدد 5 طوابق، وتضم 34 فصلا بتكلفة 8 ملايين و546 ألفا و665 جنيها، أثنى المحافظ على الأعمال الإنشائية بالمدرسة ونظافتها، وأجرى حوارا مع الطلاب وطالبهم بالحفاظ على مدرستهم والاستفادة من اليوم المدرسي والحصص المدرسية المقدمة لهم لتحقيق أعلى الدرجات.

أوصى المحافظ هيئة التدريس بالمدارس بالنهوض والاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم بالمدرسة والحفاظ على المبنى وتجهيزات المدرسة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني، وتسعى لتطويره لتقديم خريج كفء قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمركز ومدينة ههيا بافتتاح مدرسة الجلاء الابتدائية والمُقامة على مساحة 4164 م2 إحلال جزئي لـ5 طوابق، وتضم 14 فصلا، بتكلفة 3 ملايين و212 ألفا و541 جنيها، لتساهم في تقديم تعليم جيد لأبناء المدينة.

تجول المحافظ داخل المدرسة وتفقد حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، مؤكدا على ضرورة التزود بالعلم والمعرفة لبناء جيل قادر على العمل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

منذ يوم

بلاغ للنائب العام ضد خالد يوسف بتهمة النصب على رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور

منذ يوم

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحدد أماكن سقوط الأمطار

منذ حوالي 3 ساعات

سحب الجنسية المصرية من 22 مواطنًا

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

أردوغان يهدد أوروبا بالإرهابيين.. واستراتيجية لمواجهته

أيام زمان

زينة تقلد أصالة وسميرة سعيد (فيديو نادر)

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الرئيس نيوز

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب 3 سنوات

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لبحث مستجدات الأوضاع بشأن سد النهضة

سحر طلعت تدعو للاستفادة من التحولات في قطاع السياحة خلال مشاركة مصر بـ "بورصة لندن"

بسبب ارتباط مهم.. النواب يؤجل فرض حالة الطوارئ لحضور رئيس الوزراء

منوعات

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

كشكول

جامعة حلوان تنظم المهرجان العاشر لذوي الاحتياجات الخاصة

"الأوقاف" تعلن عن مسابقة للمُعلمين وطلاب الإعداي والثانوي

"هندسة العاشر" يحصد 500 ألف جنيه في نهائيات "رالي السيارات الكهربائية"

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والمهرجان السينمائى الدولي

إسلام سياسي

"ماعت" تكشف تفاصيل عن الرجل الذي أوقع بالبغدادي..وأسرار صادمة عن حياته

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل "البغدادي"

مطالبات باعدام سجناء داعش بالغازات السامة

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بالانضمام لداعش إلى 5 نوفمبر


زيت وسكر

جراحة دقيقة لإصلاح تشوه عظمى لطفل ضمن “التأمين الصحى”

السيسي: الدول العربية تحتاح 230 مليار دولار سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة

جهاز مدينة السادات يستجيب لرغبة السكان بعمل “مطبات”

البنك الدولي: مصر تحقق تقدمًا في الاستثمار بالبنية الأساسية والبشر

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

"قصور الثقافة" تواجه التطرف بفعاليات فنية بالمنيا

"الشعر الصوفي بين الإنفصال والتوحد" بثقافة الإسكندرية

سحر الشرق ممزوج بالموسيقي العالميه في مهرجان متحف المنيل

"مدن تأكل نفسها" بالقائمة القصيرة بجائزة ملتقى القصة العربية

صفحتنا ع الفيس بوك