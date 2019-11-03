افتتاح 3 مدارس جديدة في ههيا بـ17 مليونا و564 ألف جنيه (صور)

افتتح محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، 3 مدارس جديدة للتعليم الأساسي والثانوي التجاري بمركز ومدينة ههيا بتكلفة إجمالية 17 مليونا و564 و657 جنيها.



وذلك بحضور رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.



بدأت جولة المحافظ بزيارة لقرية صبيح التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا بافتتاح مدرسة الجلاء للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 4071 م2 توسع بعدد 5 طوابق، وتضم 23 فصلا بتكلفة 5 ملايين و805 آلاف و541 ألف جنيه.



تفقد المحافظ الفصول التعليمية وتحدث إلى الطلاب واطمأن على سير العملية التعليمية، مطالبا بالحفاظ على نظافة المدرسة والالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية أولًا بأول ومواصلة التفوق والنجاح.



انتقل المحافظ ومرافقوه لمدينة ههيا للمشاركة في افتتاح مدرسة ههيا الثانوية التجارية والمقامة على مساحة 4202 م2 بعدد 5 طوابق، وتضم 34 فصلا بتكلفة 8 ملايين و546 ألفا و665 جنيها، أثنى المحافظ على الأعمال الإنشائية بالمدرسة ونظافتها، وأجرى حوارا مع الطلاب وطالبهم بالحفاظ على مدرستهم والاستفادة من اليوم المدرسي والحصص المدرسية المقدمة لهم لتحقيق أعلى الدرجات.



أوصى المحافظ هيئة التدريس بالمدارس بالنهوض والاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم بالمدرسة والحفاظ على المبنى وتجهيزات المدرسة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني، وتسعى لتطويره لتقديم خريج كفء قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.



اختتم محافظ الشرقية جولته بمركز ومدينة ههيا بافتتاح مدرسة الجلاء الابتدائية والمُقامة على مساحة 4164 م2 إحلال جزئي لـ5 طوابق، وتضم 14 فصلا، بتكلفة 3 ملايين و212 ألفا و541 جنيها، لتساهم في تقديم تعليم جيد لأبناء المدينة.



تجول المحافظ داخل المدرسة وتفقد حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، مؤكدا على ضرورة التزود بالعلم والمعرفة لبناء جيل قادر على العمل.