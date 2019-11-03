الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

محافظات

التحفظ على 4 أطنان منتجات ألبان فاسدة بالإسكندرية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قررت نيابة العطارين بالإسكندرية التحفظ على 4 أطنان منتجات ألبان فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل محل بيع منتجات غذائية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل لتجارة منتجات الألبان "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العطارين، لحيازته كميات من منتجات الألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة.

تمت مداهمة المحل وألقي القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر على 3،700 طن "منتجات ألبان" معبأة داخل عبوات دون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

سحب الجنسية المصرية من 22 مواطنًا

منذ يوم

اعترافات مرتكب "مذبحة المرج": ما استحملتش أشوفها مع حد غيري

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. أول رد فعل لـ سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها 3 سنوات

منذ حوالي 15 ساعة

"90 دقيقة" يكشف تفاصيل سرقة الإخوان لرواية الحرافيش لنجيب محفوظ

ads

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

داعش يعلن مسئوليته عن أول عمل إرهابي بقيادة القرشي

احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

أيام زمان

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الرئيس نيوز

«جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 6.2 مليار جنيه في أكتوبر

لجنة فرعية بالبرلمان لدراسة استثناءات الأراضي لبناء المشروعات القومية

"ارحل".. صيحات استهجان تستقبل ترامب في بطولة مصارعة

اقتصادية النواب تقر قرض بـ 14 مليون جنيه لتخزين الحبوب ببورسعيد

منوعات

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

كشكول

عمرو سلامة: التعليم العالي يمثل أهم مرتكزات التنمية الشاملة

"عبدالغفار" يشارك بحفل تخرج طلاب "طب أسنان"عين شمس

الجامعة البريطانية: الخضوع للتجربة الطبية له أصول ومحدودية

رئيس البرلمان لـ"الأطباء": التزاموا بالمهنية.. ولا تعطوا أدوية تؤدي للإجهاض والموت

إسلام سياسي

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل "البغدادي"

مطالبات باعدام سجناء داعش بالغازات السامة

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بالانضمام لداعش إلى 5 نوفمبر

الخارجية الأمريكية ترصد: كيف تواجه القاهرة الإرهاب؟


زيت وسكر

أسعار الأسماك اليوم الأحد 3 – 11 – 2019

أسعار اللحوم اليوم الأحد 3 – 11 – 2019

أسعار الدواجن اليوم الأحد 3 – 11 – 2019

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3 – 11 – 2019

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

"قصور الثقافة" تواجه التطرف بفعاليات فنية بالمنيا

"الشعر الصوفي بين الإنفصال والتوحد" بثقافة الإسكندرية

سحر الشرق ممزوج بالموسيقي العالميه في مهرجان متحف المنيل

"مدن تأكل نفسها" بالقائمة القصيرة بجائزة ملتقى القصة العربية

صفحتنا ع الفيس بوك