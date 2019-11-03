التحفظ على 4 أطنان منتجات ألبان فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية التحفظ على 4 أطنان منتجات ألبان فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل محل بيع منتجات غذائية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل لتجارة منتجات الألبان "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العطارين، لحيازته كميات من منتجات الألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة.



تمت مداهمة المحل وألقي القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر على 3،700 طن "منتجات ألبان" معبأة داخل عبوات دون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.