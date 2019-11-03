إصدار مليون و492 ألف شهادة ميلاد خلال شهر

يواصل قطاع الأحوال المدنية خطته لتطوير منظومة إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومي، علاوةً على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل، وكذلك إجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.



أسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال أكتوبر الماضي، في مجال إصدار بطاقات الرقم القومي، عن إصدار 989 ألفًا و765 بطاقة رقم قومي، وفي مجال إصدار الوثائق المميكنة تم إصدار مليون و492 ألفًا و628 شهادة ميلاد، 147 ألفًا و390 شهادة وفاة، و220 ألفًا و732 قيد عائلي.



وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن 2667 قيد وقائع ميلاد أول مرة، 692 ساقط قيد ميلاد، 315 قيد وقائع وفاة، 53 ساقط قيد وفاة، 654 قيد وقائع الزواج، 581 قرارات تصحيح، 5679 وثائق مترجمة.



وفي مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات، تم ضبط 3417 قضية.