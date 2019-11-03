وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن تحقيق النتائج الإيجابية.



أسفرت الحملة عن ضبط 150 قضية مخدرات بحوزة 158 متهمًا، كما تم ضبط 29 هاربًا من المراقبة والسجون، بالإضافة إلى ضبط 15 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة.



وفي مجال ضبط المركبات المخالفة، تم ضبط 276 دراجة نارية مخالفة، كما تم إعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة، تم ضبط 27280 مخالفة مرورية، 74 قضية بيئة.



وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 91 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.