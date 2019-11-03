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ضبط 93 سلاحًا وتنفيذ 51 ألف حكم
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
عمرو المزيدي _ حسام محفوظطباعة
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن تحقيق نتائج إيجابية.
أسفرت الحملات عن ضبط 93 سلاحًا ناريًا بحوزة 79 متهمًا، كما تم تنفيذ 51375 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيلين عصابيين، ضما 8 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت الحملات عن ضبط 93 سلاحًا ناريًا بحوزة 79 متهمًا، كما تم تنفيذ 51375 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيلين عصابيين، ضما 8 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.