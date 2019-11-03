ضبط 93 سلاحًا وتنفيذ 51 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن تحقيق نتائج إيجابية.



أسفرت الحملات عن ضبط 93 سلاحًا ناريًا بحوزة 79 متهمًا، كما تم تنفيذ 51375 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيلين عصابيين، ضما 8 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة.



جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.