القبض على 27 سائقًا تحت تأثير المخدرات

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5078 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1851 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 191 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 4 دراجات نارية مخالفة، 28 مخالفة "موقف عشوائى"، 29 مخالفة شروط الترخيص، 27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

